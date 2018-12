"A Catanzaro negato trasporto a scuola a minore straniera disabile"

"Puntualmente la storia o il problema del trasporto disabili si ripete, nonostante un formale atto di diffida nei confronti del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro da parte dell'Avvocato Giulia Anna Pucci.

Parliamo di una minore straniera frequentante l'Istituto Giuseppe Mazzini della città Capoluogo di regione, alla quale, puntualmente, è negato il diritto ad avere assicurato il servizio di trasporto essendo la stessa affetta da una grave forma di disabilità psicomotoria.

Già l'anno scorso, dopo tanti rinvii e scaricamento di responsabilità da parte del settore comunale preposto, il servizio le è stato assicurato per solo tre mesi.

La mamma, abitante nella parte alta della città, zona Piterà, ogni mattina e con a seguito gli altri figli di sette mesi, tre e cinque anni, deve accompagnare la bambina disabile in carrozzina con il pulmans a scuola, con tutti i sacrifici e le difficoltà che ne conseguono.

Viene spontaneo domandarti: ma i nostri politici, consiglieri comunali, assessori che fanno a gara per essere quotidianamente sulla stampa o in tv e più delle volte per delle stupidaggini, dove sono? Ma è mai possibile che il sociale non interessa a nessuno? Come appartenenti al mondo del volontariato ci sentiamo indignati.

La nostra Associazione , che da anni si occupa del trasporto di anziani e diversamente abili, in quanto dotata di un idoneo mezzo con pedana, da subito dà la propria disponibilità ed in forma gratuita al trasporto ed accompagnamento della minore da casa a scuola e viceversa, in attesa che l'estenuante burocrazia faccia il suo corso.

La direzione dell'Associazione, immediatamente, prenderà contatti con l'Avvocato Giulia Anna Pucci, che ringrazia per la passione disinteressata che ci mette, per avere l'indirizzo ed il recapito telefonico della famiglia della minore". E' la denuncia di Pietro Romeo, presidente dell'associazione di volontariato "Un Raggio di Sole".