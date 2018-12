Petronà, rivivono le luminarie

Quando le tradizioni incontrano fonti di ispirazione, si scrivono belle pagine di vita associativa.

E' successo a Petronà dove, il 7 dicembre 2018, ha avuto luogo la seconda edizione della fiaccolata per le vie del centro storico conosciuta in paese come "E Luminere". E' una tradizione popolare molto viva nel paese dei funghi e delle castagne, una ricorrenza che introduce alle festività natalizie: è stata una manifestazione molto partecipata e suggestiva con meriti da ascrivere all'associazione "Passo dopo passo". Ritrovo per tutti nello spazio antistante la Chiesa madre. Il parroco Don Giorgio ha accolto nel luogo di culto i numerosi partecipanti invitando gli astanti "a curare non l' esteriorità, ma la spiritualità." Dalle ore 18, l'attesa fiaccolata con tremule fiamme posizionate qua e là, dinnanzi ad abitazioni o sui cigli della strada, a indicare il percorso: aspettative non deluse per grandi e piccini. Atmosfera d'altri tempi con il dolce suono delle zampogne dei fratelli Carmine e Pietro Scavo, con lumini e lanterne a rischiarare le anguste vie del centro storico: qui è nato il paese, qui l'associazione "Passa dopo passo" sovente mette le briglie al tempo che fugge coltivando tradizioni e socializzazione. La manifestazione si è conclusa presso anfiteatro di palazzo Colosimo, l'acropoli del paese presilano, con il momento conclusivo delle "Luminere": anche qui piccola "fochera" e anche zucchero filato per i bambini. La memoria non è solo ricordo nel piccolo centro del catanzarese.