"Babbo running" a Catanzaro: le disposizioni al traffico

In occasione di "Babbo Running", camminata ludico-motoria non competitiva prevista domani pomeriggio, domenica 9 dicembre, con partenza e arrivo in Piazza Prefettura, il Comando di Polizia locale ha disciplinato con apposita ordinanza la circolazione e la sosta veicolare per come segue:

In Piazza Prefettura, dalle ore 14 a fine manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire l'allestimento di gazebo e punto di partenza e arrivo;

Sarà istituto il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore 16, e il divieto di transito, dalle ore 17.30 a fine manifestazione, nelle seguenti vie: Corso Mazzini, Via Poerio, Piazza di Tocco, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni, Discesa Cavour, Piazza Cavour. Sarà interdetta la circolazione veicolare anche lungo le vie afferenti al percorso interessato dalla manifestazione al momento del passaggio dei partecipanti: via Monaco, via Ciaccio, salita Monte corvino, via Spasari, via Assanti.



Durante lo svolgimento della manifestazione, il traffico veicolare proveniente da piazza Roma e da via XX Settembre sarà deviato su scesa Eroi e via Jannoni, con inversione del senso di marcia di quest'ultime, per poi proseguire su via Italia. I flussi veicolari provenienti da via XX Settembre dovranno percorrere obbligatoriamente scesa San Rocchello.