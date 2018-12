L'assessore Sculco: "Catanzaro tra i Comuni europei vincitori del bando WiFi4EU"

Catanzaro è rientrata nella graduatoria dei 2800 comuni vincitori del bando comunitario WiFi4EU che riceveranno un finanziamento di 15mila euro per creare un hotspot Wi-Fi negli spazi pubblici. A esprimere la propria soddisfazione è l'assessore ai servizi informatici e all'innovazione tecnologica, Alessio Sculco, nel commentare il positivo esito della selezione che ha premiato il Comune di Catanzaro, unico tra i capoluoghi di provincia calabresi, su oltre 13mila comuni in tutta Europa. "Questo importante risultato – ha detto - è stato realizzato grazie alla squadra che abbiamo creato e che ha permesso di allestire una postazione informatica dedicata all'interno del Ced. Questo strumento ha consentito di inviare in maniera immediata la domanda di partecipazione al bando, già all'apertura della fase di invio delle richieste, scongiurando possibili problematiche tecniche legate ad una procedura totalmente digitale. L'essere rientrati nell'elenco dei comuni vincitori ci gratifica per l'impegno speso durante tutta la fase che ha anticipato l'invio delle domande premiando gli sforzi dell'amministrazione. Ringrazio, perciò, il team presente al Ced - nelle persone del dirigente, Pasquale Costantino, e del responsabile, Salvatore Giudice - e la dipendente Giusi Pezzano per il contributo profuso a far sì che il Comune di Catanzaro potesse raggiungere questo traguardo e, così, essere beneficiario di risorse utili per la costruzione di una rete wireless ad accesso gratuito per i cittadini".

