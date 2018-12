Guardavalle: incendiata auto nella notte

Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha distrutto nella notte , a Guardavalle, un'auto Fiat Grande Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno impedito il propagarsi delle fiamme. Non sono stati trovati, al momento, elementi che possano ricondurre ad un atto doloso ma nessuna pista viene esclusa circa l'origine del rogo della vettura che era parcheggiata in prossimita' dell'abitazione del proprietario a Guardavalle Superiore. Disagi sono stati registrati per gli abitanti della zona, interessata da fumo denso e acre, anche se non si registrano persone ferite o intossicate.

Dettagli Creato Sabato, 08 Dicembre 2018 13:41