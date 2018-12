Catanzaro, l'allarme della Cisl: "Ambulanze senza medici"

"Malgrado la Cisl Medici avesse gia' lanciato l'allarme nei mesi scorsi nessun provvedimento e' stato preso per la carenza di personale al Suem 118! Adesso l'Asp di Catanzaro ha previsto l'assenza dei medici a bordo delle autoambulanze in almeno due postazioni del suo territorio (Sersale e Tiriolo) per cui quando viene chiamato il 118 arrivera' un infermiere che non potra' fare manovre mediche per salvare il paziente". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisl Medici Calabria Nino Accorinti.

"L'assenza di medici che assicurano il soccorso e la stabilizzazione del paziente critico - prosegue - ha messo in crisi un sistema essenziale per la salute dei cittadini creando organizzazioni completamente difformi nello stesso territorio e quindi diverse possibilita' di sopravvivenza o meno dei cittadini. Infatti, il Suem 118 costituisce l'iniziale ed indispensabile servizio nella catena dell'emergenza-urgenza che comincia dal primo soccorso del paziente e termina in pronto soccorso. Per porre rimedio alla carenza del personale si rendeva necessario, nell'immediatezza, che l'Asp di Catanzaro mettesse a concorso le postazioni disponibili, come previsto nei contratti nazionali di lavoro, ed il Dipartimento Tutela della Salute le autorizzasse. La Cisl Medici ritiene, inoltre, non piu' procrastinabile la possibilita' del passaggio alla dipendenza dei medici del 118 in convenzione che hanno i requisiti riattivando, da parte della Regione Calabria, l'art. 8 1 bis del D.Lgs. 229/99 e mutare gli attuali rapporti a scadenza con contratti a tempo indeterminato per quei medici con tre anni di anzianita'. Come non piu' procrastinabile e' l'adozione di un decreto che ponga fine al precariato nel Suem 118 e che consenta il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati. Di fatto, nei numeri oltre l'80% dell'organico, il sistema e' garantito da medici convenzionati, per cui nello stesso ambito lavorativo si trovano medici con le stesse funzioni ma con diverse retribuzioni, diritti e tutele. La migrazione verso altri settori e' cresciuta e si accrescera' ancora considerando che la responsabile dell'Ufficio personale convenzionato insieme al direttore Dipartimento cure primarie ha disposto, senza aver informato e consultato le organizzazioni sindacali, la sospensione del pagamento per i medici che prestano la propria attivita' nell'Asp di Catanzaro dell'indennita' aggiuntiva come concordata nella contrattazione di secondo livello dell'Air vigente al punto 29. Con cio' si verrebbe a creare nello stesso Dipartimento gestito dallo stesso direttore una disuguaglianza con i medici che operano a Vibo Valentia e Crotone". "La Cisl Medici - conclude Accorinti - ha diffidato l'Asp di Catanzaro a revocare l'iniqua decurtazione dell'indennita' aggiuntiva. Non si puo' giustificare una unilaterale sospensione di tali competenze che vanno a penalizzare quei professionisti che forniscono la prima risposta alle richieste di emergenza urgenza provenienti dalla popolazione".