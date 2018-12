Catanzaro, regalo a sorpresa per il visitatore numero 1000 della mostra "Escher. La Calabria, il mito"

Un regalo speciale per il visitatore numero 1000 della mostra "Escher. La Calabria, il mito" in corso al Complesso San Giovanni di Catanzaro. A consegnarlo è stato l'assessore alla cultura Ivan Cardamone che, in occasione di questo primo significativo traguardo, insieme al personale di 4Culture che gestisce i servizi museali, ha voluto accogliere e premiare a sorpresa gli "speciali" visitatori consegnando loro due biglietti omaggio per lo spettacolo "Il padre" in cartellone il 21 dicembre al Teatro Politeama. Erano presenti il sovrintendente della Fondazione Politeama, Gianvito Casadonte, il direttore artistico di "Sara tre volte Natale", Antonio Pascuzzo, l'assessore al Turismo, Alessandra Lobello, le consigliere comunali Carlotta Celi, Manuela Costanzo e Giulia Procopi.

La mostra di Escher - prodotta e organizzata da Comune di Catanzaro e Assessorato alla Cultura della Città di Catanzaro con il Gruppo Arthemisia, con il contributo della Regione Calabria e in collaborazione con la M.C. Escher Foundation – rappresenta un'occasione unica per conoscere l'arte del genio olandese e l'influenza che l'architettura e i paesaggi calabresi ebbero sulla sua parabola artistica.

"Dal 20 novembre, giorno di apertura al pubblico, ad oggi si è superata quota 1000 visitatori – ha commentato Cardamone – un dato importante che conferma l'interesse e la curiosità che l'evento espositivo è in grado di generare sul nostro territorio. Quello di oggi è stato il primo regalo speciale, consegnato a due visitatori arrivati appositamente da Rogliano e che hanno manifestato la felicità di aver rivisto il Complesso San Giovanni dopo alcuni anni. Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori occasioni in cui coinvolgeremo la cittadinanza nella fruizione degli eventi promossi dall'amministrazione comunale. L'auspicio è quello di favorire la massima partecipazione del pubblico e degli studenti alla mostra, specialmente durante il periodo delle festività che sarà animato da tantissime iniziative nel centro storico".