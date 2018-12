Catanzaro, formazione personale del Comune: al via attività del Piano triennale

Ha preso il via con il primo modulo dedicato al tema dell'anticorruzione il calendario di attività previste nell'ambito del Piano triennale della formazione del personale. Il primo modulo, articolato in quattro sessioni sul tema "Doveri d'ufficio del pubblico dipendente e conflitto di interessi", ha avuto relatore il prof. Umberto Gargiulo, associato di Diritto del lavoro e patrocinante in Cassazione, ed è stato rivolto a tutti i dipendenti comunali e delle società partecipate.

A portare i saluti dell'amministrazione è stato l'assessore al personale Danilo Russo che ha sottolineato la positiva collaborazione avviata con l'Università Magna Graecia per l'espletamento delle iniziative formative in favore dei dipendenti: "Il protocollo d'intesa siglato con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia – ha detto – consentirà di offrire, a fronte di un notevole risparmio dei costi, un percorso di qualità sui temi attinenti la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, così come su tutti gli aggiornamenti normativi concernenti la trasparenza e la privacy. Grazie all'impegno del dirigente del settore personale, Pasquale Costantino, e della funzionaria responsabile, Maria Sergi, è stato possibile stilare un calendario che fino al prossimo mese di marzo 2019 coinvolgerà il personale comunale con l'obiettivo di garantirne la crescita umana e professionale ed un ritorno positivo anche dal punto di vista del rapporto di servizio nei confronti dei cittadini".