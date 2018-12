Indagato per abuso d’ufficio l’ex sindaco di Lamezia Paolo Mascaro

"Ho appena ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione indagini per asserito abuso d'ufficio per aver autorizzato, quale Sindaco di Lamezia, lo svolgimento della importante manifestazione sportiva "Final eight 2017" di Calcio a 5 femminile nei giorni 9-11 marzo 2017". A comunicarlo è lo stesso ex sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, tramite la sua pagina facebook. Secondo l'accusa, Mascaro, in qualità di sindaco di Lamezia, avrebbe autorizzato lo svolgimento della manifestazione nonostante una diffida del Prefetto di Catanzaro che evidenziava per il Palazzetto l'insussistenza dei requisiti in materia di prevenzione incendi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo.

In un post nel social network, il primo cittadino spiega: "È stata una manifestazione stupenda che ha visto Lamezia capitale d'Italia per il calcio a 5 femminile con squadre provenienti da svariate Città e pubblico numeroso, festante ed entusiasta. Sono orgoglioso di aver consentito, nel rispetto di ogni norma di legge, alla mia Città di crescere prima che altri successivamente ne decretassero ingiustamente la morte. Sarò orgoglioso di difendere anche nelle aule di giustizia i diritti di una Comunità spesso vittima di abusi e soprusi. Prendo atto, però, con profonda amarezza, e sempre nel rispetto assoluto della magistratura e degli organi dello Stato, che gli ultimi provvedimenti dimostrano che si stia indirizzando attenzione a chi, nel rispetto della legge, difende il diritto di una terra e di una Comunità a vivere consentendo lo svolgimento di gioiose manifestazioni e protestando per la chiusura immotivata di strutture e non a chi ha invece deciso illegittimamente di far morire questa Comunità e questa terra. Io, senza mai timore e senza mai piegare la testa, continuerò – prosegue Mascaro - a difendere la legalità ed a difendere Lamezia e sono certo che Magistratura e Storia sapranno pronunciare le Giuste sentenze".