Catanzaro, Forza Italia e Obiettivo Comune: "Raddoppio via Carlo V, ecco perché ci siamo astenuti"

"Non ci sorprende l'ennesima uscita pubblica della coppia di fatto formata da Sergio Costanzo e Nicola Fiorita. La famiglia allargata di Fare per Catanzaro e Cambiavento è da un pezzo una realtà consolidata. Siamo contenti per loro così come siamo contenti che ci abbiano dato il modo di spiegare, ancora una volta, il motivo per il quale sulla pratica per il raddoppio di via Carlo V ci siamo astenuti: aspettavamo delle delucidazioni sui dubbi da noi sollevate che non sono mai arrivate. Forse Fiorita e Costanzo hanno avuto le risposte ai nostri interrogativi?". Lo si legge in comunicato congiunto diffuso dai gruppi consiliari di Forza Italia e Obiettivo comune.

"Le nostre non sono semplici perplessità anzi abbiamo fondati motivi per ritenere che l'amministrazione comunale, procedendo alla consegna dei lavori per la realizzazione delle opere alla ditta appaltante, si esporrà al rischio di dover esborsare il doppio del costo complessivo dell'opera appaltata o di non vederla mai realizzata. Infatti, da una parte il progetto prevede la esecuzione di opere già realizzate: i lavori delle Gallerie del San Giovanni per circa 180.000 euro; dall'altro, perché il progetto possa essere eseguito, si dovranno in via preliminare eseguire opere di consolidamento non previste dal bando per la riclassificazione del rischio idrogeologico. Un lievitare di costi abnorme che andrebbe a più che raddoppiare le risorse necessarie previste dalla stessa gara di appalto.

Ma questa è un'altra storia, su cui avremo modo di confrontarci serenamente con chi sarà in grado di fornire delucidazioni e sarà nostra premura rassicurare i "preoccupati" consiglieri d'opposizione. Una cosa, però, è bene chiarire una volta per tutte: la maggioranza di centrodestra non ha mai avuto bisogno di stampelle esterne e non ne vuole nemmeno adesso. Tantomeno da Sergio Costanzo e il suo Fare per Catanzaro, o da Nicola Fiorita e la sua Cambiavento, che stranamente solo per poche pratiche dimostrano una certa coerenza essendo questa ad intermittente come le luci di un albero di Natale in tema di trasparenza, legalità e cementificazione selvaggia. Altrimenti perché il centrosinistra, con a capo Fiorita, avrebbe abbandonato l'aula, prendendo la via di fuga, quando la maggioranza di centrodestra ha bocciato le lottizzazioni in località Tiriolello? Non sarebbe stato più coerente votare insieme al centrodestra dimostrando con i fatti quella tutela del territorio che gli piace dichiarare solo a parole? Oggi si vuole far passare il messaggio che sono rimasti in aula per la pratica di Carlo V solo per il bene della città. Pensiamo, ed è per questo motivo che non abbiamo proprio bisogno di chi utilizza slogan e frasi in base alla propria necessità politica, che il bene e l'interesse per la città va attuato e non propagandato. Forza Italia e Obiettivo comune ancora attendono risposte".