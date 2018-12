"Salvini venga con le ruspe a Catanzaro"

E' un vero e proprio appello quello che Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del sindacato di polizia Fsp - Federazione Sindacale di Polizia, ha inviato al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invitandolo a recarsi a Catanzaro con delle ruspe, per smantellare l'egemonia criminale in alcuni quartieri popolati da cittadini di etnia rom.

Un allarme lanciato nel giorno del furto compiuto la scorsa notte ai danni della struttura che si occupa di garantire assistenza e sostegno alle persone in difficolta', con i malviventi che hanno sfondato una parete per portare via la cassaforte.

"Non sappiamo ancora cosa potra' emergere dall'attivita' investigativa che sara' portata avanti - dice Brugnano ai colleghi dell'AGI - ma non occorre questo episodio per comprendere la condizione drammatica che si vive in questi quartieri. Lo spaccio di droga e' giornaliero, come dimostrano le diverse operazioni di polizia, il degrado e' impressionante, nessuno puo' pensare di vivere serenamente perche' e' consapevole che deve fare comunque i conti con atti illegali e di vessazione. A Catanzaro, nei quartieri a Sud della citta', lo Stato rischia di essere ogni giorno sconfitto. Per questo motivo - prosegue Brugnano - chiediamo al Ministro Salvini di non fermarsi alle iniziative estemporanee con tanto di telecamere al seguito, ma chiediamo di averlo qui per comprendere, personalmente, quali siano certe condizioni di vita e quanto la criminalita' organizzata, sia essa cosche di 'ndrangheta o criminalita' rom, ormai anche collegate, sia capace di uccidere ogni giorno il senso della liberta' e le regole dello Stato". Brugnano ha, quindi, voluto esprimere "la piena solidarieta' e vicinanza al Centro calabrese di solidarieta', in prima linea con un impegno costante a favore delle persone disagiate ed in difficolta'".