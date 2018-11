Curinga (Cz), Francesco Muscimarro nuovo portavoce cittadino di FdI

"Cresce ancora la famiglia di FDI ed in particolare a Curinga dove, mercoledì scorso, alla presenza del coordinatore provinciale Rosario Aversa e del componente dell'assemblea nazionale avv. Francesco Grandinetti, si è proceduti alla presentazione del nuovo portavoce cittadino Francesco Muscimarro. A cedere il testimone l'avv. Antonio Muscimarro, componente del coordinamento provinciale nonché del dipartimento Giustizia e sicurezza di FDI, il quale, nell'esprimere

soddisfazione per la nomina, ha evidenziato le eccellenti competenze del nuovo portavoce cittadino per proseguire il lavoro proficuo fino ad oggi svolto, nell'interesse della comunità di Curinga, dal partito a presidenza Giorgia Meloni". Lo si legge in una nota diffusa dal coordinamento provinciale del partito.

"Il neo portavoce del circolo, dopo aver ringraziato il suo predecessore per l'impegno profuso e gli obiettivi raggiunti, il coordinatore provinciale, il componente dell'assemblea nazionale, i tesserati e i simpatizzanti presenti, ha illustrato i punti essenziali da perseguire al fine di migliorare il territorio di Curinga e la necessità di coinvolgere ulteriori risorse umane competenti interessate al progetto.

Poi, Francesco Muscimarro ha richiamato alcuni degli ultimi interventi nazionali portati avanti dal partito a guida Giorgia Meloni "ovvero NOGLOBALCOMPACT, rinvio della Fatturazione elettronica, l'emendamento al DL Bilancio per l'apporto di 50 milioni di euro al Fondo per l'AUTISMO", ed evidenziato come si tratti di battaglie che lo rendono orgoglio di appartenere alla famiglia di FDI".