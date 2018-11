Lamezia, conclusi i laboratori di orientamento in entrata al liceo "Campanella"

Conclusi i laboratori pomeridiani al liceo Campanella di Lamezia Terme rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città di Lamezia e dei Comuni dell'hinterland, che nei prossimi mesi dovranno scegliere l'indirizzo superiore a cui scriversi.

Avvicinare gli studenti dell'ultimo anno delle medie alle varie discipline prevista dall'offerta formativa del Campanella e dare loro la possibilità di "toccare con mano" le tante realtà della comunità scolastica sono gli obiettivi delle attività di orientamento in entrata dell'istituto diretto da Giovanni Martello, coordinate dalla docente Lina Serra responsabile funzione strumentale, che insieme ai docenti Pierluigi Fragale, Ursula Mader, Carmen Marra, Maria Franca Montuoro, Annamaria Perna, Vito Procopio, Rocco Riccelli, Luigi Spina, Olinda Suriano, Maria Teresa Velasquez e Ivana Zaffina ha dato vita a un variegato programma di attività laboratoriali per gli studenti.

Dai laboratori linguistici, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare i metodi innovativi per l'apprendimento delle quattro lingue straniere previste dal liceo linguistico, ai laboratori di scienze umane con i linguaggi del corpo e della gestualità alla possibilità di conoscere i vari strumenti con il laboratorio del liceo musicale. E ancora: il viaggio su Marte attraverso il planetario dell'istituto e l'opportunità di cimentarsi con diversi giochi e discipline sportive con il laboratorio di educazione fisica. Gli studenti hanno avuto, dunque, l'occasione di passare in uno stesso pomeriggio da un laboratorio all'altro, incontrare e conversare con i docenti e saperne di più sulla proposta formativa ed educativa dell'istituto. "Da sempre – spiega il dirigente Giovanni Martello – crediamo e investiamo molto nelle attività di orientamento sia in entrata, per gli studenti dell'ultimo anno delle medie, sia in uscita, per gli studenti del quinto. Un'attività che va nella direzione di rafforzare la consapevolezza degli studenti e delle loro famiglie sulle scelte formative che faranno e che andranno ad incidere sul loro percorso futuro. Con questi laboratori abbiamo dato l'opportunità a tanti studenti di conoscere l'offerta ricca e articolata del nostro istituto che, come riscontriamo da sempre dagli studenti che terminano qui il ciclo di studi, offre tutte le competenze per affrontare con risultati positivi tanti e diversi percorsi universitari e professionali".