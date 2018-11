Catanzaro, Comune ricorda scadenza ultima rata Tari

L'ufficio tributi di Palazzo De Nobili ricorda ai contribuenti "che domani, venerdì 30 novembre, scade il termine per il pagamento della quarta e ultima rata della Tari (tassa sui rifiuti) per il 2018. Dal giorno successivo, in caso di mancato pagamento, l'ufficio tributi avvierà le procedure per la riscossione della tassa con la maggiorazione degli oneri e delle spese previste dalla normativa vigente in materia.

Il personale dell'ufficio tributi rimane a disposizione nei giorni e negli orari consultabili sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.comunecatanzaro.it > finanze e tributi > tares/tari )".