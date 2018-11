Il sindacato Pensionati CISL Magna Graecia chiede all’Amministrazione Comunale di Catanzaro un servizio di navetta gratuito per i cittadini del Quartiere Gagliano - Mater Domini

Il Sindacato dei Pensionati della CISL, a seguito dell'assemblea tenuta presso il Centro Sociale di Gagliano con i cittadini dei Quartieri Mater Domini e Gagliano, organizzata per socializzare i contenuti di un recente incontro tenutosi con l'Assessore dei Servizi Demografici del Comune di Catanzaro Dott.ssa Alessandra Lobello e con il Dirigente Dott. Antonino Ferraiolo per il ripristino dei servizi presso la Delegazione Comunale di Gagliano di Via Orti , ha avanzato ieri una formale richiesta d'incontro per trovare nuove soluzioni al disagio provocato ai cittadini e soprattutto agli anziani che spesso hanno bisogno di essere accompagnati, dalla soppressione dei servizi demografici.

Il Segretario dei Pensionati della CISL Domenico Zannino e il Coordinatore RLS-FNP di Catanzaro Vincenzo Crispino, nel condividere quanto emerso nel corso dell'assemblea sindacale dagli animati interventi di pensionati e cittadini circa questo ulteriore taglio ai servizi di prossimità da parte dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro, in un contesto sociale già fortemente segnato dal disagio economico e sociale e da servizi socio sanitari sempre più precarizzati, sollecitano l' Amministrazione Comunale a voler ricercare congiuntamente una valida soluzione anche attraverso l'istituzione di un servizio di navetta gratuito per i cittadini che sono costretti ad utilizzare i servizi demografici presso la sede Municipale di Catanzaro.