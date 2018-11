“Pugliese-Ciaccio” Catanzaro, Costanzo: “Bene proroga contratti infermieri”

"La proroga dei contratti del personale sanitario in servizio all'ospedale Pugliese-Ciaccio, con la trasformazione da part-time a full-time, è la soluzione più giusta di una vicenda che ha ricevuto l'adeguato riscontro dal punto di vista politico e istituzionale. Una risposta concreta, anche da me sollecitata, che è arrivata oggi al termine della riunione tenutasi nella sede del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro a cui ho partecipato in qualità di consigliera comunale e presidente della Commissione politiche sociali".

"All'accordo sinergico condiviso oggi dal sindaco Abramo, dal commissario Scura e dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giuseppe Panella – affiancato dai direttori amministrativo e sanitario - si è giunti, infatti, grazie anche all'impegno fondamentale che il primo cittadino ha dedicato, sollevando il problema nelle sedi preposte, al fine di garantire la continuità assistenziale e tutelare i diritti di quei lavoratori che, dopo aver maturato i 36 mesi di servizio, correvano il rischio di essere mandati a casa a fine anno. In questa giusta battaglia ha fatto sentire la propria voce anche il consigliere regionale Domenico Tallini, al quale rivolgo i miei ringraziamenti, che si è dimostrato ancora una volta attento alle problematiche sanitarie e ai bisogni dei lavoratori del comparto. Con questo traguardo raggiunto il Pronto Soccorso è stato salvato dal pericolo del collasso, assicurando le attività assistenziali e garantendo, a tutela dei professionisti, una organizzazione efficiente ed equilibrata del carico di lavoro previsto per Oss e infermieri in servizio". Lo dichiara, in una nota, la consigliera comunale di Catanzaro Manuela Costanzo.