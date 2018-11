"L'elezione di Sergio Abramo al vertice dell'Upi Calabria è stata la scelta migliore che potessero fare i presidenti delle altre province calabresi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni.

"In questo modo l'Upi Calabria potrà continuare a svolgere, fra le tante funzioni, anche quel ruolo di pungolo nei confronti del Governo nazionale: va combattuta l'assoluta irrazionalità della legge Del Rio, già sonoramente bocciata da un referendum, perché le Province non possono restare in un limbo del tutto controproducente sia per chi è chiamato ad amministrarle, sia per i territori".

"Ringraziandolo per aver voluto mettere la sua esperienza alla guida di Palazzo di Vetro, Abramo saprà dare una voce ancora più forte e autorevole all'Upi: l'obiettivo è convincere l'attuale Governo, che con la Del Rio non c'entra niente, a cambiare legge e modalità di voto per gli enti intermedi, i cui rappresentanti devono tornare ad essere eletti dai cittadini. L'elezione di secondo livello così com'è pensata oggi, con l'obbligo di eleggere a presidente un sindaco con almeno tre anni e mezzo di mandato, pone qualsiasi presidente davanti a un impegno titanico, fra l'amministrazione del proprio Comune e quella della Provincia".

"Conoscendo l'azione politica e amministrativa di Abramo – ha aggiunto Polimeni -, sono sicuro che, alla guida di Upi Calabria, porterà avanti una battaglia finalizzata a ottenere il potenziamento economico delle deleghe esistenti, soprattutto viabilità ed edilizia scolastica, che hanno bisogno di risorse per funzionare al meglio. E ancora, la restituzione alle Province di alcune deleghe transitate alla Regione, come quelle su parchi e musei, che qui a Catanzaro presentano realtà importanti - la Biodiversità e il Marca –, e quelle su turismo, cultura e spettacoli, che sono state fortemente limitate dal passaggio alla Cittadella e che oltretutto denotano scarsa funzionalità nella gestione amministrativa quotidiana".

"Da sindaco del capoluogo, presidente della Provincia e presidente dell'Upi – ha concluso Polimeni – Abramo è senza dubbio l'esponente istituzionale più adatto a portare avanti queste giuste rivendicazioni politiche, alle quali potrà dare ancora più forza costituendo quegli uffici che ha già pensato di istituire, come lo Sportello unico per il finanziamento europeo e lo Sportello per il supporto ai lavori pubblici, che possono arricchire il senso di una Provincia come cerniera reale fra i Comuni e la Regione".