Allerta meteo: domani scuole chiuse a Lamezia Terme

Le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali di Lamezia Terme resteranno chiusi nella giornata di domani. Un'ordinanza in tal senso e' stata emessa dal presidente della Commissione prefettizia che gestisce il Comune, Francesco Alecci, in considerazione dell'allerta meteo "arancione" diramata dalla Protezione civile della Regione Calabria. In base all'allerta si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovesci e temporali, nonche' venti forti con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste". Secondo quanto e' detto nell'ordinanza, "lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche potrebbero comportare seri pericoli per l'incolumita' delle persone".

Dettagli Creato Lunedì, 26 Novembre 2018 20:54