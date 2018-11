Anas, completati lavori di pavimentazione su statale 280 "Dei due Mari" a Catanzaro

Completati in anticipo rispetto al cronoprogramma lavori (6 dicembre 2018) gli interventi di risanamento della pavimentazione stradale lungo la SS 280 'Dei Due Mari',

I lavori, per un investimento complessivo di circa 1 milione di euro, hanno interessato il tratto compreso tra il km 24,000 e il km 31,000 e sono stati finalizzati non solo alla bonifica profonda del corpo stradale ma anche alla stesa di asfalto drenante, al fine di elevare gli standard di sicurezza degli utenti su una delle arterie strategiche della viabilità calabrese.

