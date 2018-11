Catanzaro: pubblicato bando convenzione per i bonus energia elettrica, gas naturale e idrico

E' stato pubblicato sul portale www.comunecatanzaro.it l'avviso relativo alla manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione finalizzata alla gestione dell'istruttoria delle domande per i bonus energia elettrica, gas naturale e idrico.

Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, specificando che l'amministrazione comunale intende procedere al rinnovo delle convenzioni con i CAF della città di Catanzaro inerenti i bonus sociali, la cui scadenza è prevista a fine anno, estendendo il servizio anche per il bonus idrico di recente istituzione. Quest'ultima misura consiste in uno sconto sulla tariffa relativa alla fornitura di acqua per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale. "Anche per l'anno 2019 - commenta l'assessore Concolino - il Comune vuole, dunque, proseguire la collaborazione avviata con i CAF al fine di fornire agli aventi diritto l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle domande in forma completamente gratuita sia per gli utenti che per l'amministrazione".