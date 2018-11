Ultimo appuntamento per le “Notti a Colori” della Camera di Commercio di Catanzaro con l’evoluzione digitale delle imprese

Mercoledì 28 novembre ultimo appuntamento con le Notti a Colori della Camera di Commercio di Catanzaro. Dopo gli eventi dedicati al turismo, alla cultura e all'enogastronomia, questa volta il palazzo dell'Ente camerale si animerà grazie ai suoni, ai colori e alle luci che avranno per tema l'evoluzione digitale delle imprese: «La digitalizzazione è un tema su cui vogliamo sensibilizzare le imprese e tutti gli operatori economici. Le sfide della modernità che i mercati giorno per giorno impongono passano necessariamente da un elevato livello di digitalizzazione dei processi e delle attività imprenditoriali. In Calabria, alcune imprese sono più che all'avanguardia, ma tante altre faticano ad aprirsi all'innovazione digitale e su queste dobbiamo lavorare affinché si portino al passo con il resto del Paese e del mondo. Legare le Notti a Colori a questo tema, quindi, è un modo per accendere i riflettori sull'importanza di questa vera e propria evoluzione per il comparto produttivo», ha spiegato il Presidente Daniele Rossi.

L'evento, che avrà inizio alle ore 19, sarà infatti legato al seminario "Virtual & Augmented Reality" promosso e organizzato dallo sportello PID - Punto Impresa Digitale, da PromoCatanzaro, azienda speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, e Dintec. Il seminario è gratuito e aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato al tema, basta registrarsi seguendo le istruzioni contenute sul sito www.cz.camcom.it.