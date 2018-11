Curinga (Cz), Azzarito (Lega): “Iniziati lavori di ripristino del manto sulla strada provinciale 115”

"La Provincia di Catanzaro, sotto la guida di Sergio Abramo, ha immediatamente posto in essere una serie di interventi migliorativi che riguardano, tra gli altri, le strade provinciali".

Ad affermarlo è il consigliere provinciale della Lega Nicola Azzarito Cannella, che ha spiegato come "il presidente Abramo, pur facendo i conti con ristrette risorse economiche, ha considerato prioritario un intervento per rimediare ai danni derivanti dalle alluvioni registratesi poco tempo fa".

"Nello specifico – ha proseguito Azzarito -, a seguito di una mia richiesta condivisa con gli uffici preposti, sono iniziate a Curinga le operazioni di ripristino di un tratto del manto stradale della 115 al fine di consentire alla comunità una più agevole transitabilità".