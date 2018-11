Catanzaro, l'assessore Russo: "Denuncia contro la violenza sulle donne"

"Purtroppo nel mondo sono tantissime le donne vittime di violenza e l'Italia non è da meno. La violenza è un fenomeno da condannare in tutte le sue forme specie se viene perpetrata contro i più deboli. L'amministrazione comunale si associa al "No Alla violenza sulle donne e il femminicidio" e dice no agli abusi, alle discriminazioni e alle violenze di genere, un messaggio che non deve essere un proclama tirato fuori in determinate occasioni, ma punto fermo 365 giorni all'anno. La politica ha un ruolo fondamentale perché deve coadiuvare e supportare le tante associazioni che sul territorio si spendono per aiutare le donne che subiscono violenza". Lo afferma in una nota l'assessore comunale di Catanzaro, Danilo Russo.

Dettagli Creato Domenica, 25 Novembre 2018 17:44