Catanzaro con Abramo replica a Fiorita e Bosco: "La lista della spesa da parte di chi ha perso il ruolo di leader dell'opposizione"

"La lista della spesa fatta dai consiglieri comunali Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco è l'inutile ostentazione del ruolo di un consigliere, perché qualsiasi eletto a Palazzo De Nobili, proprio per la sua azione di controllo sul funzionamento dell'amministrazione, può presentarne una uguale. Sarebbe sorprendente se non lo facesse".

Lo hanno affermato i componenti del gruppo Catanzaro con Abramo, Rosario Mancuso, Demetrio Battaglia, Enrico Consolante, Filippo Mancuso e Fabio Talarico.

"Insomma, l'elenco fatto dai due paladini dell'opposizione è perfettamente inutile, perché non dimostra niente della bontà del loro operato in qualità di consiglieri. L'unica spiegazione plausibile che ci siamo dati sul motivo della loro uscita pubblica è la seguente: negli ultimi due mesi Fiorita e il suo scudiero hanno perso la leadership dell'opposizione a tutto vantaggio di altre anime della minoranza. E quindi, oggi come oggi, sono alla ricerca di una disperata visibilità per non farsi del tutto fagocitare dal movimento con cui hanno stretto l'alleanza anti-Abramo alle provinciali".

"Magari è solo un tentativo di riallacciare un rapporto col proprio elettorato, con la propria base, dopo che il cartello elettorale stretto per le Provinciali ha fatto nascere tanti malumori in quella stessa base. Non riusciamo a capacitarci – hanno aggiunto i consiglieri di Catanzaro come Abramo – di come possano appuntare al sindaco la mancanza di visione se è proprio il sindaco ad aver garantito una visione chiara al capoluogo, da Agenda urbana alle altre funzioni e infrastrutture strategiche per la nostra città e per il ruolo che questa deve rivestire all'interno di una regione che, grazie al centrosinistra, ha finito per dimenticarsi di Catanzaro".

"Ma ormai – hanno concluso - agli attacchi contro Abramo siamo abituati: ne leggiamo uno al giorno, perché se qualcosa non va è sempre colpa del sindaco. Manca solo che gli si imputi la presenza costante del vento o un rigore non concesso al Catanzaro. Prima o poi arriveremo anche a questo, probabilmente succederà prima che Fiorita e Bosco propongano qualcosa di costruttivo".