Emanuela Talarico, Salvatore Aiello e Carlo Sacco (Uniti per Carlopoli e Castagna): “Grazie all’assessore regionale Corigliano”

"È nostra intenzione ringraziare pubblicamente l'assessore regionale ai beni culturali, Maria Francesca Corigliano, «per lo sforzo senza precedenti che il governo regionale ha inteso portare avanti al fine di identificare le Aree di attrazione naturale e culturale con forte rilevanza strategica per la nostra regione.»

Difatti «con il frutto di un proficuo lavoro sinergico» si riconosce all'Abbazia di Corazzo, ubicata nel piccolo comune dell'entroterra presilano, il valore storico e culturale inserendola al 135esimo posto (su 194 comuni) nella graduatoria stilata all'interno dell'allegato "studio propedeutico alla definizione delle aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica" della delibera di giunta regionale n. 273/2017.

Siamo comunque certi che la cifra di un milione di euro (non rintracciabile negli atti, ma a questo punto garantita dall'On.le Corigliano) da destinare a Corazzo sia importante, sia per numeri che per prospettiva futura, e per tale ragione ci preme consigliare all'Assessore Regionale di evitare di elargire in un' unica tranche l'imponente somma, perché conoscendo molto bene la disinvoltura del Sig. Sindaco del Comune di Carlopoli (fortunatamente pro-tempore) e della sua fedelissima giunta comunale, non vorremmo che il forte impegno profuso da parte della regione si tramuti in inutili spese di consulenze, come peraltro è già accaduto con altri finanziamenti regionali, e che alla fine ci ritrovassimo con un cumulo di fatture da pagare, senza alcun beneficio per l'Ente.

È nostro desiderio far comprendere all'Assessore Regionale che il Gruppo Consiliare "Uniti per Carlopoli e Castagna" , unitamente ai membri del Movimento politico di supporto, ha inteso promuovere un'interrogazione parlamentare per portare all'attenzione del governo nazionale e della sua agenda politica un tema molto caro alla nostra comunità.

L'Abbazia di Corazzo presenta lesioni abbastanza preoccupanti, la vegetazione che ricopre le pareti è abbastanza fitta, al punto che potrebbe causare dei crolli irrecuperabili.

La Sua difesa d'ufficio ad un'amministrazione che per dieci anni non è intervenuta a tutela della conservazione dei ruderi ci è sembrata fuori luogo, dal momento che l'intervento a cui fa riferimento non riguarderà il consolidamento delle mura o la messa in sicurezza dell'Abbazia come richiesto nell'interrogazione parlamentare, ma volta a sostenere le attività promozionali che ruoteranno attorno ad un vecchio mulino. Va da sé che questo intervento da parte della Regione potrebbe trovare un senso solo se si intervenisse anche sulla conservazione dell'Abbazia, per cui un assessore ai beni culturali avrebbe dovuto accogliere con favore l'intervento dell'Onorevole Parentela nell'ottica di una sinergica collaborazione, e non cercare lo scontro pre-campagna elettorale.

Essendo il gruppo "Uniti per Carlopoli e Castagna" composto da persone volenterose con l'unico scopo di lavorare con serietà per il proprio territorio, Le comunichiamo la nostra disponibilità ad incontrarLa in modo da verificare la bontà del suo comunicato stampa e la serietà della nostra richiesta tramite interrogazione parlamentare, fiduciosi ancora, come nel 2014, nell'operato del Governatore Oliverio.

Ci auguriamo che la Sua visita a Corazzo non sia, dunque, l'ennesima passerella a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. AugurandoLe un buon lavoro, La invitiamo, pertanto, a rendersi conto di persona delle criticità da noi descritte nella relazione presa in considerazione dall'On. le Parentela da cui ne ha tratto la sua interrogazione". Lo affermano i consiglieri comunali Emanuela Talarico, Salvatore Aiello e Carlo Sacco, (gruppo consiliare "Uniti per Carlopoli e Castagna").