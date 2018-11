Interesse per il metodo Teci dalla Norvegia: la giornalista e fisioterapista Charlotte Nagell in visita a Catanzaro e Cicala

Quelle del 22 e 23 novembre sono state due giornate molto intense per la Ra.Gi. Onlus, giornate di scambio e confronto tra la Calabria e la Norvegia, focalizzate sulla cura delle demenze e sulla conoscenza del metodo Teci, unico in Italia, per la cura ed il contenimento naturale delle demenze, da parte della dottoressa Charlotte Nagell, giornalista scientifica e corrispondente della rivista "Tidsskriftet aldring og helse", pubblicata dal "Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse", il centro nazionale norvegese che si occupa di invecchiamento e salute nelle demenze, che lavora in collaborazione con la OsloUniversity e presso il quale la dottoressa Nagell opera, in qualità di fisioterapista geriatrica.

Il 22 novembre l'esperta ha fatto visita al Centro Diurno Spazio Al.Pa.De. di Catanzaro, dove ha potuto conoscere gli ospiti, le loro storie, la loro esperienza di vita vissuta quotidianamente all'interno della struttura e poi vivere insieme a loro e agli operatori specializzati della Ra.Gi. lo svolgimento delle attività afferenti la metodologia Teci (Terapia Espressiva Corporea Intergrata), ideata dalla presidente dell'associazione, Elena Sodano e basata essenzialmente sul risveglio della memoria corporea, mediante il movimento simbolico, il contatto corporeo, senza tralasciare la stimolazione cognitiva.

Come ha spiegato Elena Sodano, autrice del volume "Il Corpo nella Demenza" (Maggioli 2017), nel quale il metodo Teci è accuratamente descritto, "questo tipo di metodologia lavora anche sulla ristrutturazione dei limiti corporei. Le persone che soffrono di demenza – ha chiarito la dottoressa Sodano - vivono uno stato di deprivazione sensoriale e destrutturazione corporea, elementi che non si tengono quasi mai in considerazione, ma che sono necessari per instaurare quella consapevolezza emotiva e quel flusso di interscambio comunicativo necessari per fare sentire queste persone identità umane dotate di senso e rappresentative di un mondo in continuo interscambio comunicativo, nel quale le persone con demenze hanno tutto il sacrosanto diritto di vivere".

E proprio questa filosofia di cura basata essenzialmente sulla normalizzazione della malattia e sull'inclusione, è stata il filo conduttore della seconda giornata, quella di oggi, 23 novembre, quando la dottoressa Nagell ha fatto visita a Cicala, primo borgo calabrese "amico delle demenze", sede del Centro Diurno "Antonio Doria" e parte dell'iniziativa Dementia Friendly Community, un progetto realizzato dalla Ra.Gi., in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cicala, guidata da Alessandro Falvo e la Federazione Alzheimer Italia.

A Cicala, la dottoressa Nagell ha avuto modo di toccare con mano la meravigliosa relazione umana che i commercianti del posto hanno instaurato con le persone con demenza, la gentilezza dei cicalesi quando incontrano per strada "i loro ammalati"; ha potuto passeggiare nei vicoletti di un paese in cui il tempo sembra essersi fermato, ascoltare il suono del silenzio e sentire gli odori tipici di un borgo che sorge ai piedi di un meraviglioso polmone verde qual è la Sila.

Tanti gli spunti e le riflessioni che hanno animato la giornata. Momenti che si sono rivelati arricchenti e pieni di soddisfazione perché hanno fatto emergere una certa analogia tra la filosofia di cura portata avanti dalla Ra.Gi. e la tendenza del modello norvegese nella cura delle demenze. Quest'ultimo, infatti, secondo quanto riferito dalla dottoressa Nagell, "Si discosterebbe molto dal modello olandese, preferendo l'inclusione all'emarginazione e alla ghettizzazione, proprio come accade nel borgo di Cicala. In Norvegia, nel campo della cura delle demenze, si sta portando avanti una politica che mette da parte l'istituzionalizzazione e vuole le persone con le demenze radicate all'interno delle loro case e delle loro abitudini con il supporto di Centri diurni Territoriali proprio come quelli che avete creato voi, con il valore aggiunto del borgo "amico delle demenze" di Cicala, che rappresenta la realtà della vita, la libertà e la possibilità di cura per tutte le persone che soffrono di demenze". Il reportage della dottoressa Nagel sarà pubblicato dalla rivista scientifica norvegese nel mese di marzo.