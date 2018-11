Catanzaro, giunta comunale approva il progetto “Calmes” sulle Ztl merci

La giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha dato il via libera all'approvazione del progetto "Calmes – Catanzaro logistica merci sostenibile" da presentare alla Regione Calabria per l'avviso "City Logistics". La pratica è stata proposta dall'Autorità urbana Por Calabria 2010, nella persona del dirigente Antonio De Marco. Il Comune di Catanzaro parteciperà all'Avviso regionale per la concessione di contributi alla realizzazione di interventi di logistica urbana, in attuazione al Piano regionale dei trasporti. Il progetto che sarà presentato è relativo alla ZTL merci istituita nelle due aree urbane del centro storico e del quartiere Lido a seguito della deliberazione del Consiglio comunale del 18 ottobre scorso. L'intervento si concentra sulla gestione del traffico merci quale nodo del nuovo sistema di mobilità urbana e di contenimento delle emissioni di gas nocivi attraverso misure che prevedono la regolamentazione dell'offerta con orari di accesso alle ZTL, l'impiego di strumenti tecnologici, interventi infrastrutturali e la realizzazione di aree di soste esterne con utilizzo di mezzi elettrici per la consegna finale agli esercenti commerciali.

