Catanzaro, programma attività natalizi: incontro a Palazzo de Nobili con le associazioni di categoria

Continuano a ritmo serrato gli incontri a Palazzo de Nobili per l'organizzazione di tutte le attività natalizie che animeranno il centro storico e che partiranno dal primo dicembre.

Il vice sindaco con delega alla Cultura, Ivan Cardamone, l'assessore al Turismo e Spettacolo, Alessandra Lobello e l'assessore alle Attività Economiche, Alessio Sculco, insieme al direttore artistico della II edizione di "Sarà Tre Volte Natale", Antonio Pascuzzo, hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti.

Un'intensa e proficua riunione volta a rendere armonioso e sinergico il programma in corso di definizione. Orario continuato dei negozi, il venerdì e il sabato, fino alle ore 21; preparazione delle vetrine a tema natalizio entro il primo dicembre, in contemporanea con l'accensione delle luminarie; "Do ut jazz": sono alcune delle nuove proposte indicate dall'amministrazione e che verranno rivolte agli esercenti.

Erano presenti alla riunione Raffaele Mostaccioli, presidente di Confartigianato, Giorgio Ventura, presidente della Cicas, Marco Napoli, Presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio e Francesco Chirillo, Presidente Confesercenti.

"Il "Do ut jazz" – affermano gli assessori che hanno presieduto l'incontro - sarà un'iniziativa che consentirà di incentivare il commercio, offrendo la possibilità a tutti coloro in possesso di uno scontrino, per acquisti effettuati nel centro storico, di ricevere uno sconto all'interno di una delle attività aderenti tra bar, ristoranti, cinema e teatri".

"Le associazioni di categoria – hanno affermato i rappresentanti - considerata la validità del programma natalizio inviteranno fin da subito gli operatori economici a sposare le iniziative proposte".

Le stesse associazioni hanno anche inoltrato delle istanze, sposate dall'amministrazione comunale, che riguardano la gratuità delle strisce blu nel centro storico dal primo dicembre al 6 gennaio, dalle ore 17, e la presenza del trenino di Natale dell'Amc nel weekend.