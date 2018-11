Ecco la prima giornata Congresso Reumatologia Pediatrica a Catanzaro Lido

Si sono aperti ieri pomeriggio – e proseguiranno nella mattinata di oggi 24 novembre - i lavori del Quarto Convegno di Reumatologia Pediatrica in Calabria presso la Sala Convegni del Grand Hotel Paradiso di Catanzaro Lido. Il convegno è stato organizzato dalla Dott. Maria Cirillo, Responsabile della Reumatologia Pediatrica presso la Pediatria dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro diretta dal Dott. Giuseppe Raiola.

I lavori scientifici sono stati preceduti dal saluto del Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Catanzaro dott. Vincenzo A. Ciconte che ha tenuto a sottolineare, con orgoglio, che presso la Pediatria dell'Azienda Ospedaliera della nostra Città è operativa, ad opera della dott. Cirillo, questo Ambulatorio che viene a colmare una lacuna che costringeva, fino a non molto tempo addietro, i piccoli pazienti e le loro famiglie a onerosi viaggi della speranza per la diagnosi e la cura delle patologie reumatologiche, fuori dalla Calabria. Il Presidente Ciconte si è inoltre soffermato sulla importanza della divulgazione di queste conoscenze soprattutto tra i Medici di famiglia, oltre che tra i Pediatri, in quanto spesso sono questi i primi a doversi confrontare con le problematiche muscolo-scheletriche del bambino, manifestando il vivo interesse dell'Ordine Professionale per tali iniziative.

Ha poi introdotto i lavori della giornata la dott. Maria Cirillo che ha sottolineato gli sforzi fin qui compiuti, con l'apporto del dott. Raiola, per creare questa che adesso è una realtà nell'Ospedale "A. Pugliese", un Ambulatorio di Reumatologia Pediatrica rivolto alla diagnosi e alla cura delle patologie reumatologiche dell'età evolutiva. La dott. Cirillo ha ripercorso alcuni momenti salienti delle precedenti edizioni del Convegno, che ormai è un appuntamento consolidato nel panorama della formazione continua del medico e del Pediatra e ha annunciato con orgoglio che Catanzaro ospiterà nel 2019 il 17° Convegno Nazionale del Gruppo di Studio di Reumatologia Pediatrica della Società Italiana di Pediatria a testimonianza del riconoscimento dell'impegno profuso per far nascere in Calabria una " coscienza reumatologica" in Pediatria.

Hanno poi avuto inizio le sessioni scientifiche che hanno spaziato su temi di grande interesse per la comunità pediatrica: dalla Malattia di Kawasaki con la Lettura Magistrale della Prof. Falcini di Firenze, alla insidiosa Malattia di Behçet, sulla quale ha relazionato il Prof. Picco del Gaslini di Genova, alla Sclerodermia, alla Dermatomiosite e alle Manifestazioni cutanee delle connettiviti sulle quali ha relazionato il Prof. Zulian di Padova. Apprezzati anche gli interventi delle dott. Chiarello e Talarico della Pediatria di Catanzaro e del dott. Vatrano cardiologo dell'Ospedale "A. Pugliese", esperto di Ipertensione Polmonare, che ha trattato l'insidiosa patologia negli scenari reumatologici. I lavori riprenderanno questa mattina alle ore 9.