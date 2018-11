Catanzaro, il vicesindaco Cardamone partecipa alla cerimonia del cambio della guardia al comando militare esercito “Calabria”

Il vicesindaco Ivan Cardamone ha partecipato alla cerimonia per il cambio della guardia al vertice del comando "Calabria" dell'Esercito italiano.

Le solenni celebrazioni, che si sono svolte questa mattina nella caserma Pepe-Bettoia, hanno ufficializzato l'avvicendamento fra il colonnello Giovanni Rossitto, in attesa di ricevere un altro importante incarico, e il colonnello Giampiero Battipaglia.

"È stato un onore aver potuto collaborare in questi anni con un ufficiale di spessore come il colonnello Rossitto", ha commentato Cardamone, che ha ricordato la sinergia instaurata "fra l'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo e l'Esercito per l'ex Ospedale militare, struttura che è stata concessa al Comune e che ora è al centro dei lavori di realizzazione della nuova Procura. È stata, quella operazione, la testimonianza concreta di quanto possa essere positiva la collaborazione fra due Istituzioni".

"Al colonnello Rossitto – ha aggiunto Cardamone - ho portato i saluti di tutta l'amministrazione, augurandogli buon lavoro con l'assoluta sicurezza che nel suo prossimo incarico saprà dimostrare l'autorevolezza e le competenze che ne hanno contraddistinto il mandato al comando calabrese. Buon lavoro che ho rivolto in maniera sincera anche al colonnello Battipaglia, con il quale potremo continuare la partnership istituzionale in atto da tempo. Le nostre straordinarie Forze Armate, la loro presenza discreta, ma numerosa nel capoluogo, sono senz'altro motivo di vanto e d'orgoglio per Catanzaro e per tutta la Calabria".