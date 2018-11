Scuole, Longo: “Eseguiti diversi interventi di manutenzione da parte di Comune e Catanzaro servizi. Operazioni continuano”

I tecnici comunali e gli addetti della Catanzaro servizi hanno eseguito, su input diretto del sindaco Sergio Abramo, una serie di interventi di manutenzione in diversi edifici scolastici della città.

Lo ha affermato l'assessore ai lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando che le operazioni "sono state avviate a metà settembre in seguito alla riunione, presieduta dal primo cittadino, alla quale hanno partecipato, oltre al sottoscritto, l'assessore alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza, il dirigente del settore gestione del territorio, Guido Bisceglia, e il presidente della Catanzaro servizi Ivano Marino, per proseguire gli interventi di piccola manutenzione già eseguito in estate".

I lavori effettuati in questi due mesi e mezzo circa, e che continueranno nelle prossime settimane, si sono concentrati su pitturazione, ristrutturazione e risistemazione dei solai e dei bagni degli edifici scolastici; in alcuni casi si è intervenuti sugli arredi, in altri sulle recinzioni.

"L'ausilio della Catanzaro servizi, che voglio ringraziare per l'impegno e il supporto, a partire dal suo presidente, Ivano Marino, è stato essenziale per consentire all'amministrazione di garantire locali più efficienti per i ragazzi, i docenti e il personale scolastico".

I plessi coinvolti nelle operazioni sono Gaber, Todaro, Anile, Manzoni, Signorello, Bambinello Gesù, D'Errico, Pepe, Janò, Lampasi, Porto, Vivaldi e Casalinuovo, la scuola materna di Cava, Santo Janni, Rodari, Patari, Aldisio, Pascoli e Aranceto.

"Sempre attraverso la Catanzaro servizi sono in via di accensione – ha aggiunto l'assessore Longo – i riscaldamenti in tutti gli edifici scolastici. Operazioni che sono ancora in corso e procederanno nei prossimi giorni. A dicembre, infine, verranno fatti i test - successivi all'accensione - sulle caldaie a servizio degli istituti".