Catanzaro, scomparsa Nicola Bisceglia: il cordoglio del sindaco Abramo

"Nicola Bisceglia è stato un gentiluomo al servizio dei cittadini". Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, inviando in forma personale e a nome di tutta l'amministrazione le condoglianze alla famiglia. "Sono sinceramente vicino al dolore del figlio Guido, dirigente comunale, e di tutti i congiunti. Nicola Bisceglia è stato competente ed esemplare dirigente nel corso della sua lunga carriera nella sanità calabrese. Da dirigente e direttore generale dell'Asp, così come da direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Bisceglia ha saputo lasciare un segno tangibile coniugando professionalità e umanità, tratti distintivi di una famiglia che aveva già subito un dramma indelebile con la scomparsa in un incidente stradale del primogenito di Nicola, il magistrato Federico, che era in servizio presso la Procura di Napoli".

Dettagli Creato Venerdì, 23 Novembre 2018 18:11