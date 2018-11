"Qualcuno assalito da vecchie reminiscenze di gioventù, si comporta come il soldato giapponese che non sapeva che la guerra era finita e continuava la sua battaglia. Oggi qualcuno dimentica che siamo in un Paese civile e democratico, dove il vivere civile, viene regolato da leggi e ordinamenti. Disconoscerli, o comportarsi a motu proprio, dimostra una limitata acculturazione. Il commissario provinciale e vice coordinatore regionale di Forza Italia non ha il potere di espellere nessuno dal Partito o da un gruppo consiliare. Caso mai deve rivolgersi al collegio regionale dei probiviri e infine sarà il collegio nazionale a decretare la sanzione o l'espulsione. Evidentemente il Tallini disconosce lo statuto di Forza Italia, proprio lui che di Partiti ne ha conosciuti tanti nella sua lunga militanza politica, svariando da destra a sinistra e ricoprendo, contemporaneamente, tre incarichi con tre distinte casacche di Partiti o movimenti diversi".

"Ora si erge a censore di comportamenti di iscritti, condotte tutte da dimostrare e che a priori dovevano essere sottoposte al vaglio dei coordinamenti o di assemblee. Non ci risulta che il commissario provinciale, la cui investitura rasenta l'autonomina, abbia mai convocato gli organi del Partito, ma sentenzia, dando lui i voti ai rappresentanti del popolo democraticamente eletti e che non perdono occasione per confermare la loro appartenenza a Forza Italia. Decide Tallini chi dovrà stare in FI e chi deve andare via perché secondo lui, avrebbe disatteso i suoi piani? Le elezioni provinciali dovevano rispondere a una logica spartitoria di partiti, oppure dovevano servire a eleggere i rappresentanti delle popolazione degli ottanta comuni? A questo punto siamo noi a scrivere ai collegi dei probiviri regionali e nazionali ai quali affidiamo il compito di verificare il comportamento e il rispetto dello statuto di Forza Italia del Tallini e se nel caso prendere le dovute determinazioni secondo quando prevede lo stesso statuto. Si apra in quella sede una valutazione sulla condotta assunta nei nostri riguardi dal commissario provinciale, in quanto noi rimaniamo nel gruppo consiliare di Forza Italia. Presenza che non è legata al suo volere". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali di Forza Italia a Catanzaro, Antonio Triffiletti e Giovanni Merante.