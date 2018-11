La Riserva Naturale Valli Cupe parteciperà sabato alla prima giornata regionale dei musei in Calabria

Sabato 24 novembre la Riserva Naturale Valli Cupe parteciperà alla prima giornata regionale dei musei in Calabria, un'iniziativa di promozione del patrimonio culturale calabrese ideata dall'Assessorato all'Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria in seguito a un confronto aperto con istituti museali e associazioni del settore. L'Associazione Terra Futura di Sersale proporrà visite guidate gratuite alla rete museale della Riserva che, promuovendo la conoscenza della natura tramite l'interpretazione e l'uso che ne fanno — e che ne hanno fatto nel passato — le popolazioni locali, si pone l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale ed etno-antropologico.

Essa comprende:

-Il Museo Fauna ed Etnofauna in cui sono ricreati con materiali naturali diversi ecosistemi (fluviali, agrari e forestali). Gli animali (insetti, molluschi, mammiferi, uccelli, anfibi, rettili ecc.) sono rappresentati da sagome in dimensioni reali e raccontati da un punto di vista strettamente etnografico, attraverso rituali, valori, credenze e comportamenti, che sono i mezzi attraverso i quali la cultura si rende intelligibile e diventa mezzo di trasmissione del sapere.

-Il Museo Botanica ed Etnobotanica, fornito di un erbario con circa 2000 campioni, di una xiloteca, di un angolo dei profumi e degli aromi, di un'esposizione di piante di interesse etnobotanico (piante coloranti, alimentari, medicinali, dei riti religiosi, delle superstizioni ecc.) e di una piccola collezione di piante rare essiccate tra cui dei veri e propri fossili viventi, come ad esempio la Felce bulbifera.

-Il Museo Madre Eroica Carmela Borelli narra la storia della madre eroica di Sersale e dei luoghi teatro della sua vicenda.

-Il Museo Monachesimo e Ciclo Carolingio rievoca la Chanson de Geste tramandata oralmente nei luoghi della Riserva e un excursus storico del ciclo letterario.

-Il Museo Storia Economica di Sersale e della Sila Piccola comprende diversi documenti che testimoniano la storia economica dell'area dal '600 fino ai nostri giorni.

-La Porta del Parco (struttura espositiva situata nel Comune di Sersale) ospita il Musil (Museo dell'industria e del lavoro) e il Museo del tempo e dello spazio, dotato di un planetario digitale da 45 posti, al cui interno sono allestite mostre sulla conquista dello spazio e sulla misura del tempo.