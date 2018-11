Il colonnello Giampiero Battipaglia prende la guida del Comando militare Esercito Calabria

"L'Esercito e' presente e continuera' a fare bene sul territorio calabrese". Con queste parole il colonnello Giampiero Battipaglia si e' insediato, questa mattina, alla guida del Comando militare Esercito Calabria. Battipaglia, nato a Roma 54 anni fa, subentra al colonnello Giovanni Rossitto, che ha guidato il Comando calabrese per due anni e mezzo. L'avvicendamento si e' tenuto nella Caserma 'Pepe Bettoia' di Catanzaro, alla presenza del generale di divisone Gualtiero Marco De Cicco.

"Mi attende sicuramente - ha detto il neo comandante dell'Esercito Calabria - un impegno di grande prestigio e anche di grande responsabilita', perche' questo comando e' strategico per le attivita' che svolge, dal reclutamento alla formazione con l'obiettivo nell'inserimento nel mondo del lavoro, e per la sinergia istituzionale che si deve mettere in campo in tanti settori, a partire dalla Protezione civile. Il mio obiettivo - ha aggiunto il colonnello Battipaglia - e' quello di rafforzare la vicinanza dell'Esercito al territorio". A sua volta, nel suo saluto, il colonnello Rossitto ha rimarcato "l'orgoglio di aver guidato l'Esercito in questa regione che vive sicuramente molte difficolta' ma ha anche grandi potenzialita': il mio auspicio e' che l'Esercito possa proseguire in questa terra nel solco che abbiamo tracciato in questi anni". (AGI)