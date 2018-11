Pianopoli: al via il programma degli eventi natalizi

Soltanto un mese a Natale : L'aria inizia a diventare sempre più fredda, il buio sovrasta il pomeriggio e la magia delle luci e dei colori inizia a farsi sentire. E' così che Pianopoli, dal 24 novembre al 6 gennaio dell'anno prossimo, si prepara ad accogliere le sante feste e l'anno che verrà.

A contribuire all'evento, dopo la partecipazione e il successo dello "Slot mob" di domenica 11 novembre dove varie comunità e associazioni come Attivamente di Lamezia Terme si sono riunite nella piccola cittadina per dire di no al gioco d'azzardo e si a quello sano, i ragazzi del Lamezia Comics and Co vi aspettano anche questa volta tra le luminarie, la Casetta di Babbo Natale e i mercatini a tema in Via Aldo Moro dalle 17.00 in poi.

Lo stand del Lamezia Comics and Co vi proporrà le novità della nuova edizione prevista per Settembre 2019 dopo il successo del decennale svoltosi nell'attrezzatura fieristica del Centro Commerciale "Due Mari" : Disegni, gadget e molto altro tra rosse palline e Babbi Natale.

L'associazione culturale Attivamente vi aspetta quindi a Pianopoli sabato 24 novembre, per una chiaccherata e un saluto tra followers e curiosi.

Si ricorda che in caso di pioggia l'inaugurazione dell'evento verrà rinviato a Domenica 25 Novembre.