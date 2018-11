Catanzaro, la biblioteca “De Nobili” ospita cinque appuntamenti culturali

Cinque appuntamenti culturali nel cuore del centro storico. Cinque importanti iniziative nella biblioteca comunale per unire poesia, prosa, musica e teatro della nostra terra. È la rassegna "Parole, voci e suoni di Calabria" organizzata dall'assessorato comunale alla cultura e dalla biblioteca De Nobili, in collaborazione con il comitato catanzarese della società Dante Alighieri e con l'istituto di istruzione superiore Enrico Fermi.

Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore alla cultura, Ivan Cardamone, presentando le manifestazioni che partiranno martedì 27 novembre, alle ore 15:30. Primo appuntamento, realizzato in collaborazione con il Fermi, l'incontro fra la scrittrice Claudia Santagata, autrice di "Cinque settimane", e i ragazzi dello stesso istituto del quartiere Lido, che per l'occasione reciteranno alcuni passi della sua opera.

"La partnership interistituzionale che ha permesso di mettere insieme questo cartellone di eventi dimostra quanto sia vivo il panorama culturale del capoluogo", ha affermato Cardamone. "L'amministrazione comunale, attraverso i suoi diversi assessorati, come in questo caso ha fatto quello alla cultura, sta supportando in maniera concreta le iniziative dei privati oltre a cercare, proprio nei privati, delle sponde che consentano di offrire alla città spettacoli, seminari, approfondimenti che siano reali occasioni di arricchimento e riflessione".

Il vicesindaco ha ringraziato il direttore della biblioteca, Michele Marullo, la bibliotecaria Marisa Gagliardi, i dipendenti Salvatore De Nardo e Giacomo Borrino e il personale della Catanzaro Servizi che, con il loro lavoro, "danno lustro alla biblioteca comunale", l'istituto Fermi, i responsabili catanzaresi della società Dante Alighieri, e tutti i protagonisti dei cinque appuntamenti della rassegna. "La mostra su Escher, il programma di eventi natalizi, questa rassegna letteraria sulla Calabria, sono tutte manifestazioni che non possono non essere apprezzate dai cittadini e che dimostrano quanto sia costante l'impegno dell'amministrazione anche sul fronte dell'offerta culturale del centro storico", ha concluso Cardamone.

Di seguito le altre serate di "Parole, voci e suoni di Calabria":

- 30 novembre, ore 17.30: presentazione del libro "Antar", di Eliana Iorfida, a cura di Felice Foresta, con letture recitate di Maria Rosaria Barbuto di brani scelti del testo; introduce Manuela Pisano.

- 7 dicembre, ore 17.30: incontro con Felice Foreste e le sue poesie "Dietro la fontana", a cura di Franco Cimino, con il commento musicale di Marcello Barillà e le letture di Salvo Venuto.

- 11 dicembre, ore 17.30: incontro con Roberto Mazza e presentazione del suo libro di poesie "La bacca e la Belva", con letture di brani scelti a cura della compagnia teatrale "Il Sogno"; introduce Giancarlo Caroleo.

- 14 dicembre, ore 17.30: in collaborazione con la sezione di Catanzaro della società Dante Alighieri, incontro con il poeta Maurizio Gimigliano. Verranno lette alcune poesie tratte da "Petali d'amore".