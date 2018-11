Catanzaro, Stella del Mare il 25 novembre organizza l’incontro “Ascolto Day”

Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donnedall'Assemblea Generale della Nazioni Unite. Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno, nel 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime del dittatore Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su; il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% delle donne in tutta l'Unione Europea afferma di evitare determinati luoghi o situazioni per paura di essere aggredita. I dati sono allarmanti e preoccupanti ed è per tali motivi che in questo giorno, in tutta Italia, vengono realizzati eventi ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica ed i cittadini alla cultura della non violenza.

A Catanzaro il Centro Ascolto Stella del Mare ha indetto, il 25 novembre dalle 10 alle 22, l'incontro dal titolo "Ascolto Day". Nella sede legale, sita in via Discesa Filanda, la presidente dell'associazione e criminologa Stefania Mandaliti riceverà, insieme al suo team di esperti e di professionisti, tutte quelle persone che hanno la necessità di essere ascoltate, tutti quei cittadini che hanno subito o subiscono violenza.

"Stella del Mare valorizza l'ascolto come strumento di aiuto per qualsiasi stato di disagio esistenziale – ha affermato la dottoressa Mandaliti – attraverso la comunicazione verbale possono emergere alcuni segnali di violenza che a volte non è solo fisica, ma soprattutto psicologica. La violenza – ha proseguito – è una parola pronunciata con rabbia, ferisce più di una lama di un coltello. Chi ha sentito per tantissimo tempo vorrà solo udire il soffio del vento, che anticipa la libertà di riuscire a farcela. Non mollare mai".

Il Centro Ascolto è una realtà consolidata che da anni opera sul territorio catanzarese creando una rete di collaborazioni con altre associazioni e allo stesso tempo dando un supporto unico e continuo alla popolazione e alle persone che più hanno bisogno.

Per informazioni sulle varie attività e sulla giornata del 25 novembre è possibile inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure consultare la pagina Facebook Centro Ascolto Stella del Mare.