Il 23 e il 24 novembre a Catanzaro Lido il quarto convegno di Reumatologia Pediatrica in Calabria

Il 23 e il 24 novembre inizia al Grand Hotel Paradiso di Catanzaro Lido il Quarto Convegno di Reumatologia Pediatrica in Calabria, interamente dedicato a questa nuova branca della Pediatria. Il convegno è organizzato dalla dott.ssa Maria Cirillo, responsabile della Reumatologia Pediatrica della U.O.C. di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" diretta dal dott. Giuseppe Raiola.

Verranno trattati, dai maggiori esperti nazionali del settore, appartenenti alle più prestigiose Scuole Reumatologiche Pediatriche d'Italia, i temi di maggiore interesse per i Pediatri e per il Medico in generale. «Il convegno ha lo scopo - afferma la dott.ssa Cirillo – di contribuire alla maggiore diffusione della conoscenza di queste patologie subdole e di difficile diagnosi specie nell'età pediatrica, il cui inquadramento può richiedere, a volte, anche anni, anche nei Centri più titolati, prima di giungere a una diagnosi definitiva». Vi sarà anche un Minimaster di Reumatologia Pediatrica dedicato proprio al primo inquadramento del Bambino con problematiche reumatologiche e sulla Sindrome autoimmune Neuropsichiatrica infantile, nota al grande pubblico come "PANDAS". I lavori avranno inizio alle ore 14 del 23 novembre.