Ddl anticorruzione, Gioventù Nazionale Catanzaro: “Bene emendamenti Ferro”

"Esprimiamo soddisfazione all'atto di ricevere la notizia che due emendamenti 'spazza corrotti' proposti dalla parlamentare Wanda Ferro al disegno di legge Anticorruzione siano stati giudicati ammissibili. È il segno che la politica inizia ad essere responsabile e più attenta verso le problematiche legate al proliferare della corruzione nelle file della pubblica amministrazione".

"Il fatto che gli emendamenti siano stati riconosciuti ammissibili non vuol dire che siano già stati approvati, ma che sono stati ritenuti validi per essere discussi nel progetto di legge. Si tratta di un primo passo, ma è storico poiché i sopracitati hanno come oggetto circostanze troppo frequenti al Sud. Condividiamo l'auspicio della parlamentare Ferro, ovvero che si possa arrivare sia a rafforzare una volta per tutte il quadro normativo in uno dei più delicati rami dei fenomeni corruttivi e sia a fronteggiare la carenza di organico negli uffici giudiziari del Sud". E' quanto si legge in una nota di Gioventù Nazionale Catanzaro.