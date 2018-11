Sicurezza scolastica: a Sellia Marina un convegno seminario per gli alunni della scuola secondaria di primo grado

Rischio sismico, rischio idrogeologico, rischi dell'ambiente costruito. Nell'ambito del progetto didattico "Io non rischio. difendiamoci dai rischi", l'Istituto comprensivo di Sellia Marina, per iniziativa della dirigente scolastica Filomena Rita Folino, ha aderito alla Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole organizzando, per il 22 novembre 2018, con e per gli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado che si faranno poi "messaggeri di sicurezza" verso i compagni più piccoli, un convegno sulle problematiche dei rischi idrogeologici, sismici e in generale sulla sicurezza e sulle buone pratiche di protezione civile. Assieme al prof. Giuseppe Candido, responsabile del progetto sicurezza, al convegno-seminario parteciperanno, come relatori esperti esterni, il dottor. Domenico Costarella, responsabile della Struttura Ausiliaria della Protezione Civile Calabria e il Capitano Alberigo Di Francesco, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina.

Per evidenziare ai ragazzi e ai docenti che li accompagneranno l'importanza della conoscenza dei rischi e delle procedure da adottare in caso che un evento si verifichi, all'incontro prenderanno parte anche la dirigente scolastica dell'Istituto, Filomena Rita Folino, il sindaco di Sellia Marina, ing. Francesco Mauro in qualità di autorità comunale di protezione civile, e don Giuseppe Cosentino, parroco della cittadina ionica.

Il seminario si terrà presso la sala consiliare del comune di Sellia Marina, in via Acqua delle mandrie, a partire dalle ore 10:30 fino alle ore 13:10 circa.

Cittadini e stampa sono invitati a partecipare.