Fare per Catanzaro: "Vandali nel Parco Paradiso di Via Miraglia"

"Al Parco Paradiso di Via Miraglia, nel quartiere di Materdomini, c'è posto per tutto e tutti ma non per i residenti del quartiere.

Oggi assistiamo, come cittadini inermi, all'incuria, all'abbandono e alla vandalizzazione.

Ricostruire e risistemare rende di più elettoralmente, ma a spese dei cittadini, mentre, lavori di regolare custodia sarebbero una pratica civile e più economica.

Per cui rinnoviamo l'appello al Sindaco, affinché renda fruibile una volta per tutte un parco che andrebbe semplicemente calendarizzato in un programma di manutenzione ordinaria con cadenza periodica".

"Un popolo è saggio quando non abbandona i successi del passato e difende il suo futuro". Lo afferma in una nota il Direttivo del Gruppo consiliare #fareperCatanzaro.