Catanzaro, il Pontificio Seminario Teologico Regionale festeggia la Mater Boni Consilii

Il Pontificio Seminario Teologico Regionale, voluto da Papa San Pio X ed inaugurato nel 1912, dedito da oltre Cento Anni alla formazione dei futuri presbiteri della Calabria, sabato 17 novembre celebrerà la festa della sua Celeste Patrona, la Mater Boni Consilii.

"Tale celebrazione - si legge in una nota - si inserisce nel contesto del PostSinodo dei Vescovi, voluto dal Santo Padre Francesco, e da poco celebrato a Roma, su "I Giovani, la fede e il discernimento vocazionale". Poiché ricorre anche la conclusione dell'anno giubilare del 50° anniversario della Dedicazione della Cappella Maggiore, a perenne ricordo della suddetta circostanza e per incrementare nella comunità, non solo attuale, ma anche e soprattutto tra gli ex alunni, la devozione alla Vergine Maria, sulla sacra effigie che raffigura la Mater Boni Consilii e il Bambino verrà posto un prezioso diadema, opera dell'orafo Sergio Saraco di Crotone. La solenne Concelebrazione Eucaristica con il rito di Incoronazione della Sacra immagine sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giovanni Battista RE, Vice Decano del Collegio Cardinalizio, Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi e Presidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina, alla presenza degli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi della Calabria, del clero regionale, delle autorità, degli ex alunni, e di tutti coloro che sono legati, in vario modo, al Seminario. Tale Celebrazione sarà preceduta da un momento di dialogo con l'Eminentissimo Cardinale Re, il quale tratterà sulla vita della Chiesa "in uscita" oggi, nel solco del Magistero di Papa Francesco, il quale ha concesso, per tramite della Sacra Penitenzieria Apostolica, la Benedizione papale per tale circostanza".