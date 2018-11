Catanzaro, le “Notti a Colori” della Camera di Commercio illuminano corso Mazzini

Per la terza volta il palazzo della Camera di Commercio di Catanzaro ha preso vita grazie ai suoni, ai colori e alle animazioni che lo spettacolo di video-mapping organizzato dall'Ente ha offerto a tutta la cittadinanza. Le "Notti a Colori", o più brevemente "Nac", hanno così illuminato un corso Mazzini che per l'occasione si è presentato ai catanzaresi con le luci soffuse.

L'appuntamento di sabato scorso ha preso spunto dalla partecipazione di alcune aziende catanzaresi all'ottava edizione della fiera Real Italian Wine & Food, tenutasi a Londra lo scorso 8 novembre. In quell'occasione, aziende del settore food & beverage hanno presentato i prodotti della tradizione enogastronomica locale a diversi chef, buyer, ristoratori e distributori britannici. L'iniziativa è stata condotta da PromoCatanzaro, azienda speciale della CCIAA catanzarese presieduta da Francesco Chirillo: «Londra è stata una vetrina importante per le aziende che hanno inteso cogliere l'opportunità di questa fiera che PromoCatanzaro ha offerto loro. Siamo sicuramente soddisfatti dei riscontri ricevuti: la possibilità che nascano rapporti commerciali con il mercato britannico è concreta. Ovviamente, dal nostro canto, continueremo a sostenere iniziative di questo tipo e a offrire occasioni concrete alle imprese catanzaresi».

«Anche quella dedicata all'enogastronomia è stata una bella esperienza – ha concluso Daniele Rossi, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro -. Colgo l'occasione per ringraziar le aziende che hanno voluto allestire i loro stand di degustazione perché hanno reso ancora più coinvolgente l'iniziativa. Come le altre che l'hanno preceduta, abbiamo deciso di intrattenere i cittadini parlando delle peculiarità del territorio ma con un linguaggio diverso. L'attività della Camera di Commercio è quotidiana e costante, con le "Notti a Colori" abbiamo voluto offrire un piccolo spaccato di questa attività e quindi aprirci all'esterno. Lo faremo anche il prossimo 28 novembre con un altro evento, questa volta dedicato alla digitalizzazione delle imprese, un argomento su cui riteniamo sia necessario sensibilizzare gli attori economici che ogni giorno sono chiamati a confrontarsi con una gestione e un mercato sempre più dematerializzati».