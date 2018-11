"Standout Woman Award" a Marisa Fagà: le congratulazioni di Flora Sculco

"Faccio i complimenti più sinceri a Marisa Fagà, presidente di Ande (Associazione nazionale donne elettrici) a Catanzaro, per il prestigioso premio internazionale 'Standout Woman Award' che le è stato tributato l'altro giorno a Roma alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione on. Giulia Bongiorno. Il riconoscimento del suo impegno nell'associazionismo per la tutela dei diritti delle donne - afferma la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco - è motivo di orgoglio per la nostra regione e ci deve spingere a segnalare con più determinazione i ritardi e le inadempienze sulle politiche di genere. Questa Calabria ha bisogno di fare uscire dalla trappola del sottosviluppo e della rassegnazione la propria economia, se non si vuole vanificare anche i provvedimenti importanti che sono stati assunti nel corso della legislatura regionale. Dico spesso inascoltata - aggiunge la consigliera regionale - che per riscattare la Calabria occorre un patto sociale che non tralasci nessun soggetto dello sviluppo, perché se non diamo slancio al settore produttivo attraverso precise terapie d'urto il contrasto alla disoccupazione, specie quella femminile che tocca percentuali preoccupanti, non darà risultati". Finisce Flora Scluco: "Occorre dare occasioni di realizzazione ai nostri giovani, se non vogliamo continuare a perdere capitale umano prezioso. Per fare tutto ciò, ne sono profondamente convinta, non si può, oggi come mai, prescindere dal coinvolgimento delle donne nelle sfere della politica e delle istituzioni, né fare a meno del loro punto di vista, delle loro abilità e competenze, del loro pragmatismo operativo e incline a fronteggiare i problemi per risolverli".

Dettagli Creato Domenica, 11 Novembre 2018 17:53