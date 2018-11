Voto di scambio politico-mafioso, a Catanzaro confronto pubblico dei parlamentari M5s con il procuratore generale Otello Lupacchini

Lunedì 12 novembre, alle ore 17,30 presso la Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro, con il procuratore generale Otello Lupacchini, giusfilosofo e magistrato di chiara fama, si discuterà di voto di scambio-politico mafioso, partendo da un libro dello scorso gennaio dedicato allo specifico argomento, pubblicato da Armando Editore e scritto dal senatore 5stelle Mario Michele Giarrusso, della commissione Antimafia, e da Andrea Leccese. Modererà il giornalista Emiliano Morrone e oltre a Lupacchini e Giarrusso interverranno il legale Salvatore Gullì e i parlamentari M5s Bianca Laura Granato, promotrice dell'appuntamento e segretaria della commissione del Senato Istruzione pubblica e Beni culturali, e Giuseppe d'Ippolito, giurista e deputato della commissione Ambiente. «Va detto – anticipa Granato – che la 'ndrangheta condiziona il 30% del voto, come più volte ribadito dal procuratore Nicola Gratteri. Bisogna dunque affrontare l'argomento, sia sul piano culturale che sul piano tecnico e politico. Se la Calabria vive in una grave arretratezza e se nella nostra terra è diffuso l'inquinamento delle amministrazioni pubbliche, è compito delle istituzioni considerare prioritario il contrasto del voto di scambio politico-mafioso». «Spesso – conclude Granato – si ignora che in Calabria esiste questa emergenza e si fa finta che il voto sia libero e democratico. Perciò, indipendentemente dai colori della politica, occorre insieme attivarsi per avere elezioni pulite, anche in vista delle prossime regionali».

Dettagli Creato Domenica, 11 Novembre 2018 11:38