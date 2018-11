L’attore catanzarese Colacino in Vaticano con la maschera “Giangurgolo”

Si e' svolta in Vaticano, nell'ambito dell'udienza settimanale di Papa Francesco, un'iniziativa promossa dal Comitato "Maschere d'Italia" di Parma. Tra i partecipanti l'attore catanzarese Enzo Colacino nelle vesti di Giangurgolo, maschera calabrese che Colacino promuove ormai da anni. Papa Francesco, nel corso della manifestazione, ha rivolto un saluto al Comitato "Maschere d'Italia", che e' presieduto da Maurizio Trapelli, che interpreta la maschera di Parma "El Dsevod". Le maschere presenti, in rappresentanza di varie regioni italiane, hanno poi sfilato da Piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo, dove sono state accolte dalle autorita' locali. Molti i turisti che hanno salutato la sfilata delle maschere, applaudendo ed esprimendo apprezzamento per l'iniziativa.

