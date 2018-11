Catanzaro, a Marisa Fagà Il Premio “Standout Woman Award”

La professoressa Marisa Fagà, presidente di Ande (Associazione nazionale donne elettrici) a Catanzaro è una delle "ventuno donne eccellenti" che nell'Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio, alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, hanno ricevuto il Premio internazionale "Standout Woman Award", in quanto "si sono contraddistinte in vari settori per le loro competenze, qualità umane, coraggio, sensibilità e determinazione".

L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è stata organizzata dalla Consigliera di Parità provinciale di Brescia Anna Maria Gandolfi in collaborazione con PromAzioni360 di Darfo Boario Terme. Il Comitato di valutazione è composto da Associazioni nazionali ed internazionali tra cui Ewmd, Ande, Moica, Inretedonne, la Consigliera nazionale di Parità e Standout Woman Award. Per il 2018 il Premio ha avuto il patrocinio del Dipartimento Pari opportunità, della Consigliera nazionale di parità (Ministero del lavoro) di Anci, Unioncamere Roma e della Commissione Europea. Marisa Fagà, emozionata ma soddisfatta per il riconoscimento del suo lungo impegno "per i diritti delle donne sia nell'associazionismo che nel sociale", ha condiviso il Premio "con tutte le donne che, pur dinanzi alle difficoltà, vanno avanti senza arrendersi. In particolare - ha detto - lo voglio condividere con tutte donne della Calabria, dove, sebbene moltissime hanno raggiunto posizioni ragguardevoli in più settori, c'è ancora tanto da fare. Per costruire una società migliore non si può prescindere dall'apporto delle donne: vale per il mondo del lavoro, ma anche per la politica che deve rimuovere gli ostacoli che impediscono una congrua rappresentanza di genere nelle Istituzioni".