Provincia Catanzaro, il saluto di Abramo ai dipendenti dell’Ente: “Dedizione importante per raggiungere obiettivi”

Dell'auspicio che s'instauri un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia ha parlato il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, durante il suo saluto ai dipendenti dell'Ente avvenuto questa mattina.

"Nella piena consapevolezza che i buoni risultati si raggiungano solo quando si ha alle spalle una forte squadra, mi auguro che tutti voi siate stimolati ad affrontare ogni giornata lavorativa con il sorriso, con determinazione e con la convinzione che solo insieme e uniti si arriva lontano". E' quanto detto, secondo quanto riporta una nota della Provincia di Catanzaro, il presidente dell'Ente Sergio Abramo, rivolgendo un saluto al personale della Provincia.

"Con qualcuno di voi avevo avuto già modo di confrontarmi – ha proseguito -, altri li vedo per la prima volta, ma mi preme instaurare con tutti un rapporto sereno, costruttivo e di proficua collaborazione".

Nel rapido scambio di battute con i dipendenti, Abramo ha voluto ribadire: "Solo la dedizione, il duro lavoro e il sacrificio concentrati sugli obiettivi che ci poniamo possono portare al successo. Sono certo – ha concluso il presidente della Provincia – che non farete mai mancare il vostro contributo di esperienza, professionalità ed energia, che già considero la mia marcia in più per guardare con ottimismo e positività all'esperienza che ho appena intrapreso".