L’assessore Sculco: “Il Comune di Catanzaro ha partecipato al bando Wifi4eu nell'immediata apertura della fase di invio delle domande”

L'assessore all'innovazione tecnologica Alessio Sculco rende noto che il Comune di Catanzaro ha partecipato ieri, mercoledì 7 novembre, nell'immediata apertura della fase di invio delle domande, al bando WiFi4EU rivolto ai Comuni di tutta Europa per la realizzazione di una rete WiFi pubblica. La misura è promossa dalla Commissione Europea che stanzierà un bonus di 15mila euro per sostenere le spese per la costruzione della rete wireless ad accesso gratuito per gli utenti finali. Il bando prevede che la selezione dei progetti sarà effettuata in base all'ordine di ricevimento delle richieste e che i primi 2.800 comuni partecipanti riceveranno il buono. "L'amministrazione comunale di Catanzaro – commenta l'assessore Sculco – in considerazione del requisito di ammissione "a sportello", ha creato, attraverso il Ced diretto da Salvatore Giudice, una postazione informatica dedicata, capace di garantire la massima prestazione possibile per la connessione a internet. Ciò al fine di inviare in maniera immediata la domanda di partecipazione senza correre eventuali rischi per problematiche di rete. Questo strumento ha consentito di inoltrare la richiesta all'orario di apertura dell'invio delle domande, ieri mercoledì 7 novembre, allo scoccare preciso delle ore 13. Inoltre, tengo a ribadire che il Comune di Catanzaro aveva già presentato la domanda di partecipazione, con la stessa tempestività, al primo bando pubblicato nei mesi scorsi sospeso per errori tecnici dalla Commissione Europea causando l'annullamento di tutte le candidature allora ricevute. Abbiamo monitorato l'evolversi della procedura in attesa della seconda call e, pertanto, è stata ricreata la medesima struttura per cercare di essere tra i primi Comuni a inviare la richiesta. Visto che la domanda è stata inoltrata senza perdere neanche un secondo rispetto all'orario indicato nel bando, ci auguriamo che la Commissione europea possa garantire un esito positivo per l'assegnazione del contributo all'amministrazione comunale".

Dettagli Creato Giovedì, 08 Novembre 2018 14:42